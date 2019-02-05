يسعى المهاجم الدولي الجزائري، رياض محرز، رفقة زملائه في مانشستر سيتي الانجليزي، لتضييق الخناق عن المتصدر ليفربول وتقاسم معه الصدارة مؤقتا عندما يخوضون مباراة اليوم أمام إيفرتون لحساب الجولة الـ 26 من بطولة “البريمرليغ”.



ويرغب زملاء محرز الاستفادة من التعثر الثاني على التوالي الذي سجله المتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح أمام مضيفهم ويستهام (1/1) بعدما ضيعوا في الجولة التي سبقتها الفوز أمام ليستر سيتي (1/1). ويتواجد أشبال المدرب الاسباني بيب غوارديولا على بعد ثلاث نقاط فقط من ليفربول، 62 نقطة، وفي حال تحقيقهم الفوز سهرة اليوم على مضيفهم إيفرتون، سيتقاسمون الصدارة مع ليفربول مؤقتا قبل خوض رفقاء صلاح مباراة الجولة الـ 26 يوم الجمعة القادم باستقبال نادي بورنموث.



وفي هذا الشأن، اعتبر برناردو سيلفا، لاعب وسط ميدان مانشستر سيتي، أن آمال فريقه في الاحتفاظ بلقب البطولة الإنجليزية الممتازة، ستقوم على كيفية التعامل مع الأيام الخمس المقبلة التي سيواجه فيها إيفرتون وتشيلسي، وأكد سيلفا أن فريقه سيكون في حاجة إلى الفوز على إيفرتون سهرة اليوم الأربعاء. وقال سيلفا للصحفيين: “سنخوض مباراتين صعبتين أمام إيفرتون وتشيلسي ونريد الفوز بهما” مضيفا “إذا لم نحقق الفوز ستصبح الأمور صعبة في المنافسة على لقب البطولة”.

وفاز سيتي بنتيجة 3-1 على أرسنال يوم الأحد الماضي، ليتعافى سريعا من الهزيمة المفاجئة أمام نيوكاسل في الجولة السابقة، لكن سيلفا يعتقد أنه لا يزال بوسع فريقه التطور. وقال “نحن نعرف أنه ينبغي أن نتطور، أحيانا لا نلعب بالشكل المميز الذي نريده، يجب أن نتطور في هذا الأمر ونتعرف على الأخطاء التي نرتكبها، فالأجواء بين اللاعبين رائعة والجميع يحاول المساعدة، لذا نريد أن نصبح أفضل كلاعبين وكفريق ونحاول الفوز ببعض الألقاب في نهاية الموسم”.