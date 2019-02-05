خلّف انحراف قاطرة قطار لنقل المسافرين يعمل على خط (عنابة – تبسة) ، الليلة ، في الحدود بين إقليمي ولاية ڨالمة وسوق أهراس ، إصابة امرأة بجروح خفيفة وصدمة لأحد الركاب المقعدين ، حسبما ذكرته مديرية الحماية المدنية بڨالمة ، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.



ووقع الحادث في حدود حوالي الساعة الـ21 و45 دقيقة ، بالمكان المسمى "غار بوزيد" بالمنطقة الحدودية بين قرية عين تحميمين التابعة لبلدية مجاز الصفاء بولاية ڨالمة، وبلدية المشروحة التابعة لسوق أهراس. وتمثّل حسب الحماية المدنية ، في انحراف القاطرة الأولى للقطار.



وقد تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بوشڨوف بڨالمة ، بإسعاف المصابيْن ونقلهما إلى المصالح الاستشفائية بالبلدة الأخيرة . وبحسب الحماية المدنية ، فإنّ الضحية امرأة أُصيبت إصابة خفيفة على مستوى الرجل اليسرى "ليست بالخطيرة" ، بالإضافة إلى مسافر مُقْعد غير مصاب تقول المصادر نفسها.