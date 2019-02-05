تشعر شريحة واسعة من الصيادين الجزائريين بالقلق نظرا لتباطؤ عملية توفير الظروف اللازمة لتحسين هواية الصيد، على غرار ما تم في دول عديدة بما فيها المجاورة. ويتمنى هواة الصيد البري من وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن يتدخل شخصيا في هذا الملف من خلال إعطاء الأوامر والتعليمات التي من شأنها “حلحلته” خصوصا فيما تعلق بمنح رخص الصيد وإعادة أنشطة بيع السلاح والذخيرة وتعميم عملية تكوين الصيادين. ويؤكد المعنيون أن مثل هذه الإجراءات من شأنها حماية البيئة وتعزيز احترام أخلاقيات الصيد في إطار قوانين الجمهورية.