أفادت مصادر مطلعة بأن سفير الجزائر في مصر، نذير العرباوي، تعرض لوعكة صحية طفيفة نصحه على إثرها الأطباء بالخلود إلى الراحة لبضعة أيام. وقد جلب غياب نذير العرباوي عن أروقة الجامعة العربية اهتمام المسؤولين المصريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالقاهرة، ترجمها سيل من رسائل التعاطف والزيارات، ما جعل الإعلام المصري يصفه “بالسفير المهم جدا”. ويتواجد العرباوي في القاهرة منذ تحويل السفير عبد القادر حجار إلى تونس في 2012، ويعتبر من عمداء السفراء العرب.