اضطر الوفد المرافق لوزير الطاقة، مصطفى قيطوني، خلال زيارته الى مدينة تلمسان بداية الأسبوع، من تغيير الطريق من عاصمة الولاية نحو مدينة مغنية الحدودية التي ينحدر من قراها، حيث كان متوجها لإطلاق مشروع التزود بغاز المدينة لبعض الأحياء والقرى الحدودية، ليسلك الطريق القديم عبر مدينة صبرة، مخافة مواجهة مئات السكان الذين كانوا يحتجون بقطع الطريق بمدخل مدينة مغنية عن المسؤولين المحليين، على خلفية نشر قائمة المستفيدين من حصة 1058 سكن اجتماعي، والتي طعن فيها أكثر من 2900 مرشح للسكن من مجموع 24 ألفا ينتظرون دورهم للظفر بشقة.