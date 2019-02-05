أعلنت ولاية إسطنبول، الإيقاف المؤقت عن العمل بحق 8 من أفراد الشرطة بمطار "أتاتورك" الدولي، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص إرسال الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين إلى بلاده، جاء ذلك في بيان صادر عن الولاية، الثلاثاء.

وأشار البيان إلى تشكيل الولاية لجنة يرأسها نائب الوالي، للتحقيق في عملية إرسال "عبد الحفيظ" إلى مصر.

وأوضح البيان، أن الولاية قررت "ايقاف 8 من أفراد الشرطة مؤقتا عن مهامهم في قسم التدقيق بالجوازات في مطار أتاتورك الدولي، وذلك لسلامة التحقيق في مسألة إرسال الشاب المصري إلى بلاده".

يذكر أن عبد الحفيظ حكم عليه "غيابيا" بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.