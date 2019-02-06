سـتأخذ رابطة كرة القدم المحترفة على عاتقها سداد مستحقات الأندية المحترفة الخاصة بحقوق البث التلفزي في انتظار تسوية التلفزيون الجزائري ومعه قناة “دزاير تي في” لديونها المستحقة لدى هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار.

جاء هذا القرار بناء على توصية من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي الذي طلب من مدوار خلال اجتماع المكتب الفدرالي اللجوء لهذه الخطوة، في ظل توفر السيولة المالية ريثما يقوم التلفزيون الجزائري بتسوية وضعيته. وأدى عدم سداد مالك الحقوق، التلفزيون الجزائري للجزء الثاني من هذه الحقوق الخاص بالموسم المنقضي والجزء الأول الخاص بالموسم الحالي وتماطله في التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالموسم الحالي في اندلاع حرب كلامية بين رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار والمدير العام للتلفزيون الجزائري، توفيق خلادي، سرعان من هدأت بفضل التصريحات العقلانية التي أدلى بها مدوار للإذاعة الدولية، والذي أكد على أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم تم تضخيمه وهي التصريحات التي استقبلها خلادي بصدر رحب وسط أخبار عن تسوية قادمة وتوقيع قريب على الاتفاقية.



9.4 مليار سنتيم ديون “دزاير تي في”

وإلى جانب التلفزيون الجزائري، تدين رابطة كرة القدم المحترفة بمبلغ 9.4 مليار سنتيم لقناة “دزاير تي فيّ التي حازت في جويلية 2015 على حقوق بث مباريات الرابطة الثانية المحترفة مقابل 9 ملايير سنتيم سنويا، ونقلت القناة المملوكة للأخوة حداد مباريات الرابطة الثانية لموسمين متتالين، لكنها لم تأخرت في السداد، الأمر الذي دفع الرابطة لمنع القناة من نقل المباريات وهددتها في أكثر من مناسبة باللجوء إلى العدالة لاسترجاع حقوقها لكن دون جدوى.



وكانت الرابطة قد أعلنت في أوت 2017 عن طريقة توزيع والاستفادة من حقوق البث التلفزي الخاص بمباريات الرابطة المحترفة الأولى والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 55 مليار سنتيم توزع على النحو التالي، 1 مليار سنتيم قيمة ثابثة لكل فريق من 16 ناديا يشكلون الرابطة الأولى المحترفة، يضاف إليها 45 مليون سنتيم لكل فريق عن كل مقابلة متلفزة داخل أو خارج الديار، في حين تستفيد الفرق المشاركة في المنافسات القارية من 150 مليون سنتيم لكل ناد عن كل لقاء في هاته المنافسة خلال الأدوار التمهيدية.



ويشكل مبلغ 5.5 مليار حصة الرابطة فيما المبلغ المتبقي بعد توزيع هذه الحصص يوزع من جديد على أندية الرابطة الأولى حسب موقعها في الترتيب النهائي عند ختام الموسم الكروي. مع الإشارة أيضا أن أندية الرابطتين الأولى والثانية المحترفة تستفيد من مداخيل التسويق لمتعامل الهاتف النقال (الذي تحمل مسابقة الرابطتين الأولى والثانية اسمه) والتي تقدّر بـ 21 مليار تقسم بـ 900 مليون لكل فريق من القسم الأول و400 مليون لكل فريق من القسم الثاني.