أعلنت الجزائرية للمياه في بيان لها أن انقطاع عملية التموين بالماء الشروب على مستوى بلدية بجاية سيستمر بسبب عطب مس قناة توزيع المياه الصالحة للشرب.

وقالت مؤسسة " الجزائرية للمياه" أن هذا الانقطاع انجر عن تضرر أنبوب المياه دي آن 700، الذي ينقل الماء الشروب من المنبع الأزرق, مؤكدة "أن الانقطاع في عملية التموين بالماء الشروب سيستمر إلى غاية انخفاض منسوب الوادي لكي يتسنى لفرقة الصيانة التدخل لإصلاح العطب".

وذكرت الجزائرية للمياه أن هذا التذبذب في التموين بالماء الشروب على مستوى بلدية بجاية راجع للأمطار الغزيرة و وفيضان وادي أغريون الذي تسبب في ارتفاع منسوب مياهه ما أعاق لحد الآن تدخل فرق الإصلاح والصيانة .

من جهة أخرى، أكدت الجزائرية للمياه أن فرقها على مستوى بلدية بجاية مجندة لصرف المياه من الجهة اليمنى للوادي نحو الجهة اليسرى. "هذه العملية سوف تسمح بخفض منسوب المياه مما يمكن بالشروع في أشغال صيانة الأنبوب دي.آن 700 انطلاقا من نهار اليوم (الأربعاء)." حسب بيان الشركة .

من جانب أخر، أكدت الجزائرية للمياه بأن التزويد بالماء الشروب يتم تأمينه حاليا مرة واحدة كل يومين لمدة 8 ساعات مع تعزيز آلية التموين عبر الصهاريج والذي وضع قيد الخدمة (تسخير شاحنات ذات صهاريج ). كما تم الإبقاء على الجهاز الإعلامي عبر القناة الإذاعية المحلية الصومام، ومركز الاستقبال الهاتفي عبر الرقم 1593 وصفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بهدف إعلام المواطنين بتطورات الوضع.