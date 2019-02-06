أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية في الإمارات، الثلاثاء، القائمة القصيرة لدورتها الثانية عشرة والتي ضمت ستة أعمال لمؤلفين من الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر والمغرب بينهم أربع كاتبات.

ضمت القائمة روايات (شمس بيضاء باردة) للأردنية كفى الزعبي، و(صيف مع العدو) للسورية شهلا العجيلي، و(بريد الليل) للبنانية هدى بركات، و(النبيذة) للعراقية إنعام كجه جي، و(بأي ذنب رحلت) للمغربي محمد المعزوز، و(الوصايا) للمصري عادل عصمت.

واختيرت هذه الأعمال من بين قائمة طويلة ضمت16 رواية صادرة باللغة العربية بين يونيو 2017 ويوليو 2018.

وقال الباحث والناقد المغربي شرف الدين ماجدولين رئيس لجنة التحكيم، أن "الروايات الست المختارة مختلفة بشكل كبير في موضوعاتها وفي أساليبها واختياراتها الجمالية، فهي تجمع ما بين الرواية العائلية، ورواية الذاكرة، وخيبة الأمل والمنفى والهجرة ، كما تعكس فضاءات محلية متنوعة بالنظر إلى انتمائها لبلدان عربية شتى".

وأضاف "إنها روايات تعكس واقعا متباينا ورؤى عميقة وناضجة ومؤثرة من الراهن العربي، وفي الآن ذاته تقترح صيغا سردية بديعة تستجيب لطبقات مختلفة من المتلقين".

ويحصل كل كاتب وصل للقائمة القصيرة على 10 آلاف دولار بينما يضيف الفائز إلى رصيده 50 ألفا أخرى قيمة الجائزة بجانب ترجمة روايته للغة الإنجليزية.

وتعلن لجنة التحكيم اسم الرواية الفائزة خلال حفل يقام في 23 أفريل في أبوظبي عشية انطلاق معرض أبو ظبي الدولي للكتاب..