ارتفع عدد الوفيات بسبب أنفلونزا الخنازير (فيروس إتش 1 إن 1) في المغرب إلى 16 حالة وفق ما ذكرت الحكومة المغربية أمس الثلاثاء .

وكانت آخر إحصائية تحدثت عن وفاة 11 شخصا. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي أن 20 حالة تماثلت للشفاء، فيما لا تزال 36 حالة أخرى في طور العلاج.مشيرا إلى أنه تم الكشف عن فيروس الأنفلونزا بـ 148 حالة .

وكانت مصادر إعلامية مغربية ذكرت يوم الأحد أن الغضب يمتلك أبناء المملكة جراء تضارب الأنباء حول حقيقية مدى انتشار وباء أنفلونزا الخنازير وكذا إزاء سياسة الـ "لامبالاة" التي تنتهجها الحكومة للكشف عن الحقائق.