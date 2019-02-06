أعلن موقع صهيوني أمس الثلاثاء، عن إطلاق ما أسمته بـ"سفارة افتراضية" لها في الخليج، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار بين الصهاينة والشعوب العربية.

وورد على حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية في "تويتر": "يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة "إسرائيل في الخليج" بهدف تعزيز الحوار مع شعوب الخليج".

وأضاف الحساب: "نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج والشعب الإسرائيلي في مختلف المجالات"

وأرفقت التغريدة بصورة لمعلمين بارزين في الاراضي المحتلة الصهيونية والإمارات مع كتابة اسم البلدين على كل معلم.

يذكر أن صفحة "اسرائيل في الخليج" تم إطلاقها المرة الأولى عام 2013، لكنها توقفت عن النشر في نهاية 2014، ليتم الإعلان عن إقلاعها من جديد أمس.

وتشهد العلاقات بين الصهاينة وبعض الدول الخليجية تقاربا غير مسبوق، حيث زار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو سلطنة عمان مؤخرا، إضافة لزيارات وفود صهيونية رفيعة إلى الإمارات.