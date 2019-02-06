تثير تصريحات المرشحين لرئاسيات 18 أفريل بممتلكاتهم أسئلة كثيرة حول مدى جدية أصحابها في مصارحة الجزائريين، كما تبعث ملاحظات حول مدى سلطة القانون نفسه في أن يفرض التصريح بالممتلكات كعقد أخلاقي بين المترشحين للانتخابات الرئاسية والناخبين قبل أن يكون إلزامية يفرضها قانون الانتخابات دون أن يتيح فرصة التحقق من صدقيتها. ويمكن من خلال هذا التفصيل تحقيق ملاحظة مبدئية حول من هم المترشحون الذين يوصف تصريحهم بأنه استخفاف بالعقول ومن هم الملتزمون أخلاقيا بمصداقية التصريح بعيدا عن إمكانية التأكد من صحة التصاريح من عدمها؟

لا تطرح مسألة تصريح المترشحين المحتملين بممتلكاتهم أي إشكال بالنسبة للذين يدخلون حلبة التنافس للمرة الأولى، وإنما يظل الترقب هو سيد الموقف بالنسبة لأولئك الذين صاروا من "المتعودين" على المناسبات الرئاسية، على رأسهم الرئيس بوتفليقة والمترشحون المحتملين علي بن فليس ولويزة حنون وعلي فوزي رباعين.

وفيما تعتبر منظمات مكافحة الفساد أن التصريح بالممتلكات مجرد إجراء شكلي وأن أجهزة الرقابة بداية من مصالح الضرائب مازالت تعمل بطرق قديمة لا تمكن من مراقبة ومتابعة نقل الملكية، لا يؤمن الجزائريون بأن عمل هذه المصالح مستقل عن السلطة التنفيذية، فهي التي تعينها وتحدد صلاحيتها ومجال تدخلها.

في سنة 2014، وعشية الرئاسيات، نشر الرئيس بوتفليقة التصريح الشرفي بممتلكاته الذي خلا من الإشارة إلى وجود حساب بنكي للرئيس سواء بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة، لا في الداخل ولا في الخارج. وحسب التصريح، فإن ما كان يملكه الرئيس بوتفليقة هو ثلاثة مساكن وسيارتين. مسكن فردي بسيدي فرج في الضاحية الغربية للعاصمة بعقد مؤرخ سنة 1987، ومسكن فردي ثان يقع بحي لاروشال في العاصمة دائما، حسب دفتر عقاري مؤرخ سنة 2007، وشقة بالأبيار بدفتر عقاري مؤرخ سنة 2007. وبالنسبة للمنقولات، فالرئيس يحوز على سيارتين خاصتين ولا يملك عقارات ولا حسابا بنكيا بالعملتين الوطنية والأجنبية.

وأما المترشح علي فوزي رباعين، فقد اكتفى بذكر أنه "لا يملك إلا متجرا مساحته 17 مترا مربعا ورثه عن والدته المجاهدة الراحلة فطومة أوزقان". والملاحظ أن رباعين في رئاسيات 2009 صرّح بوجود نفس المحل، لكنه يومها أضاف حيازته لسيارة من نوع دايو نوبيرا" مرقمة في سنة 1999.

أما الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، التي لم تحسم بعد المشاركة في الرئاسيات من عدمها، رغم أنها قامت بسحب استمارات التوقيعات، فقد صرّحت بأنها تمتلك شقة بمساحة 104 متر مربع وأخرى بـ56 مترا مربعا داخل الوطن، بالإضافة إلى حلي شخصية عادية. ووفق تصريح 2014، فإن لويزة حنون لا تملك سيارة.

وخلافا للمترشحين المحتملين السالف ذكرهم، ظهر تصريح ممتلكات المترشح علي بن فليس بأنه "الأطول والأغنى"، حصرها في منزل بحي شعباني في حيدرة بالعاصمة ومنزل آخر في باتنة حصل عليه في إطار تساهمي وظيفي عام 1980 وقطعة أرض زراعية مساحتها 9 هكتارات في بلدية فسيدس بالولاية ذاتها، يمتلكها مناصفة مع زوجته، وقطعة أرض أخرى مساحتها 8 هكتارات ورثها عن والده تقع في فسيدس وقطعة أرضية أخرى مساحتها 30 هكتارا تقع في بلحساس، فضلا عن رصيد بنكي في القرض الشعبي الجزائري قيمته 400 مليون وحساب آخر في البنك ذاته بقيمته 200 مليون ورصيد بنكي في فرنسا قيمته 15 ألف أورو.

وتفتح هذه التصريحات السؤال حول الطريقة التي يمكن التأكد من خلالها من ممتلكات المرشحين قياسا بوجود تصريحات لا تتطابق مع الواقع والمنطق. فيا ترى هل سيغير "المترشحون المتكررون" محتوى شهادة ممتلكاتهم؟

جيلالي حجاج: من حق الشعب معرفة ممتلكات المترشحين

أكد رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، أنه يحق للمواطنين والناخبين الاطلاع على حجم الثروات والممتلكات العقارية للمرشحين للانتخابات الرئاسية دون استثناء وإقصاء من ثبت عدم تقديمه بيانات.

وأوضح المتحدث أن الجمعية تتابع باهتمام شديد نشر تصريح الممتلكات من قبل المرشحين للرئاسيات، متسائلا: هل يتعلق الأمر بواجب فرضه القانون أو يتعلق الأمر فقط بوثيقة في ملف الترشح؟ كما اعتبر أنه من حق الرأي العام الاطلاع على ما يملكه المترشحون دون استثناء وكذا المداخيل المتحصل عليها من حسابات بنكية ومقتنيات ثمينة وأملاك عقارية ومنقولة مثل الأسهم في الشركات والأسواق المالية.

وتابع حجاج متسائلا عن الجهة المكلفة بمطابقة التصريح بالممتلكات المقدم من قبل المرشحين، إذ أبرز أن دور المجلس الدستوري الموكل إليه التدقيق في حقيقة البيانات المقدمة يعتمد التصريح بالممتلكات على أنه تصريح شرفي ولا يتجاوز ذلك إلى حد التأكد من المصداقية وصحة المحتوى وما إن كان غير مكتمل أو يضم معطيات لا تتطابق مع حجم الممتلكات، حيث يحق له مطالبة المترشحين عند الضرورة بمراجعة تصريحاتهم ودعوتهم إلى تقديم بيانات واضحة عن حساباتهم البنكية في الداخل أو في الخارج تحت تهديد رفض قبول هذا التصريح.

وبالنسبة للرأي العام، أوضح حجاج أن آلية التصريح بالممتلكات غير كافية وتضرب مصداقية كل المسار الانتخابي، لأن أي مترشح مستقبلي ينطلق من عدم احترام القانون يفتقد للجدية وأنه في حال تقديم تصريح كاذب يجب على المجلس الدستوري أو المواطنين إثبات انتهاك القانون وفي هذه الحالة يجب أن يرفض ملف الترشح.

ولفت حجاج إلى أن المادة 87 من دستور 2016 تشترط في قبول ترشح أي جزائري للرئاسة تقديم تصريح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل وخارج البلاد. وخلافا لتصريح موظفي الدولة والمنتخبين، فإن الدستور لا يجبر المترشحين على تقديم بيانات عن ممتلكات زوجاتهم.

وبرأي حجاج فإن المادة 87 غامضة، إذ تنص عبارة "يقدم (المترشح) التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه" دون أن تدل على كيفية ذلك ومن يتولى العملية وما إذا كان الأمر محصورا في شخص المترشح فقط أو المجلس الدستوري الذي يستقبل ملفات الترشح؟ وهل التصريح العلني بالممتلكات يتم على أساس استمارة تسلمها وزارة الداخلية التي تستقبل الطلبات لإيداع طلب الترشح واستلام مطبوعات التوقيعات المشروطة، وإذا كانت هناك استمارة للملء فما هي القاعدة القانونية المعتمدة لتحديد شكلها ومضمونها؟

ويرى حجاج أن الاخطر في هذه المسألة أنه حتى بالنسبة للموظفين والإطارات السامية والمنتخبين، فإن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، الصادر في 20 فيفري 2006، لا يتضمن كيفية القيام بالتأكد من مصداقية التصريح بالممتلكات، مقدرا بأن هذا الفراغ القانوني كان مقصودا من طرف السلطات العمومية.