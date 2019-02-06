أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت يوم 05 فيفري 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من تندوف وتمنراست وجانت، خمسة وستون (65) منقبا عن الذهب وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(32) مولدا كهربائيا و(13) مطرقة ضغط و(14) جهاز كشف عن المعادن و(08) أكياس من خليط خام الذهب والحجارة وأغراض أخرى.



من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة (04) أشخاص بحوزتهم خمس (05) بنادق صيد وكمية من الذخيرة بكل من تبسة وباتنة، في حين تم توقيف تاجر مخدرات بحوزته (03) كيلوغرام من الكيف المعالج بأم البواقي. يضيف البيان .