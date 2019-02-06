الجزائر ضيف شرف في معرض هافانا الدولي للكتاب
توجه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،اليوم الأربعاء على رأس وفد هام إلى العاصمة الكوبية هافانا للمشاركة في الطبعة الـ 28 لمعرض هافانا الدولي للكتاب المقرر من 7 إلى 17 فيفري، حيث تكون الجزائر ضيف شرف الدورة .
وذكر بيان للوزارة نشر اليوم أن عدد من الكتاب و المعنيين بالنشر إلى جانب فعاليات فنية تتعلق بالسينما والموسيقى ستحضر فعاليات المعرض وتشارك بمحاضرات موضوعاتية حول الديناميكية الثقافية في الجزائر .
كما ستتميز المشاركة الجزائرية بنشاطات ثقافية وفنية أخرى تنظم على هامش هذه التظاهرة الخاصة بالكتاب منها معرض للصور الفوتوغرافية حول التراث الثقافي الجزائري و حفل فني موسيقي من إحياء الاوركسترا السمفونية الكوبية بقيادة المايسترو أمين قويدر المدير العام للأوركسترا السمفونية الجزائرية .
و ستحضر السينما الجزائرية في هذا الحدث بعرض أربعة أفلام معنونه باللغة الإسبانية و يتعلق الأمر بفيلم " عطر الجزائر " لرشيد بلحاج و الفيلم المطويل الأخير للمخرجة ياسمين شويخ "إلى آخر الزمان" الذي توج في العدد من المحافل الدولية وأيضا فيلم "يمة" للمخرجة جميلة صحراوي و " زبانة" لسعيد ولد خليفة .
يعتبر معرض هافانا للكتاب الذي تأسس في 1982 وأصبح سنويا في 2000 حدثا ثقافيا هاما في كوبا حيث يستقطب سنويا ما لا يقل عن نصف مليون زائر .