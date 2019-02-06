توجه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،اليوم الأربعاء على رأس وفد هام إلى العاصمة الكوبية هافانا للمشاركة في الطبعة الـ 28 لمعرض هافانا الدولي للكتاب المقرر من 7 إلى 17 فيفري، حيث تكون الجزائر ضيف شرف الدورة .

وذكر بيان للوزارة نشر اليوم أن عدد من الكتاب و المعنيين بالنشر إلى جانب فعاليات فنية تتعلق بالسينما والموسيقى ستحضر فعاليات المعرض وتشارك بمحاضرات موضوعاتية حول الديناميكية الثقافية في الجزائر .

كما ستتميز المشاركة الجزائرية بنشاطات ثقافية وفنية أخرى تنظم على هامش هذه التظاهرة الخاصة بالكتاب منها معرض للصور الفوتوغرافية حول التراث الثقافي الجزائري و حفل فني موسيقي من إحياء الاوركسترا السمفونية الكوبية بقيادة المايسترو أمين قويدر المدير العام للأوركسترا السمفونية الجزائرية .

و ستحضر السينما الجزائرية في هذا الحدث بعرض أربعة أفلام معنونه باللغة الإسبانية و يتعلق الأمر بفيلم " عطر الجزائر " لرشيد بلحاج و الفيلم المطويل الأخير للمخرجة ياسمين شويخ "إلى آخر الزمان" الذي توج في العدد من المحافل الدولية وأيضا فيلم "يمة" للمخرجة جميلة صحراوي و " زبانة" لسعيد ولد خليفة .

يعتبر معرض هافانا للكتاب الذي تأسس في 1982 وأصبح سنويا في 2000 حدثا ثقافيا هاما في كوبا حيث يستقطب سنويا ما لا يقل عن نصف مليون زائر .