الجزائر ضيف شرف في معرض هافانا الدولي للكتاب

ثقافة
6 فبراير 2019 () - خ.د/وأج
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توجه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،اليوم  الأربعاء على رأس وفد هام إلى العاصمة الكوبية هافانا للمشاركة في الطبعة الـ 28 لمعرض هافانا الدولي للكتاب المقرر من 7 إلى 17 فيفري، حيث تكون الجزائر ضيف  شرف الدورة  .

وذكر بيان للوزارة نشر اليوم أن عدد من الكتاب و المعنيين بالنشر إلى  جانب فعاليات فنية تتعلق بالسينما والموسيقى ستحضر فعاليات المعرض وتشارك  بمحاضرات موضوعاتية حول الديناميكية الثقافية في الجزائر .

كما ستتميز المشاركة الجزائرية بنشاطات ثقافية وفنية أخرى تنظم على هامش هذه  التظاهرة الخاصة بالكتاب منها معرض للصور الفوتوغرافية حول التراث الثقافي  الجزائري و حفل فني موسيقي من إحياء الاوركسترا السمفونية الكوبية بقيادة  المايسترو أمين قويدر المدير العام للأوركسترا السمفونية الجزائرية . 

و ستحضر السينما الجزائرية  في هذا الحدث بعرض أربعة أفلام  معنونه   باللغة الإسبانية  و يتعلق الأمر بفيلم " عطر الجزائر " لرشيد بلحاج و الفيلم  المطويل الأخير للمخرجة ياسمين شويخ "إلى آخر الزمان" الذي توج في العدد من  المحافل الدولية وأيضا فيلم "يمة" للمخرجة جميلة صحراوي و " زبانة" لسعيد ولد  خليفة .

يعتبر معرض هافانا  للكتاب الذي تأسس في 1982 وأصبح سنويا في 2000  حدثا  ثقافيا هاما في كوبا حيث يستقطب سنويا ما لا يقل عن نصف مليون زائر .

 

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