عين التقني الجزائري نورالدين زكري مدربا جديدا لنادي الفيحاء (القسم السعودي الأول) إلى غاية نهاية الموسم الجاري، حسبما أعلنت عنه إدارة الفريق، اليوم الأربعاء،عبر تويتر.

وكتب النادي في بيان على شبكة التواصل الاجتماعي : ''لقد توصلت إدارة الفريق إلى اتفاق رسمي مع التقني الجزائري كي يتولى مهام العارضة الفنية للفريق الأول إلى غاية نهاية الموسم الجاري''.

وجاء هذا الاتفاق غداة مغادرته العارضة الفنية لوفاق سطيف (الرابطة الأولى الجزائرية)، عقب خسارته أمام شباب بلوزداد (0-1)، لحساب الجولة الـ 20 لبطولة الجزائر للرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم.

وكان زكري قد التحق بوفاق سطيف في شهر نوفمبر الفارط خلفا للمدرب المغربي رشيد الطاوسي،الذي تمت إقالته بسبب إقصاءالتشكيلة السطايفية من كأس العرب ورابطة أبطال إفريقيا.

ويحتل نادي الفيحاء الذي انهزم يوم السبت الماضي بميدان نادي القادسية (0-2) الذي يلعب له المدافع الدولي، مختار بلخيثر ، المرتبة الـ14 وهو يوشك على النزول إلى القسم الأسفل .