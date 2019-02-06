تعتزم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين فتح ثلاث وكالات بكل من الغزوات بتلمسان، عين تموشنت ووهران من أجل تكفل أفضل بالزبائن، حسبما علم من المديرية الجهوية للمؤسسة بوهران.

وفي هذا الصدد، سيتم قريبا إعادة فتح وكالتي الغزوات الواقعة قبالة الميناء وذلك تجسيدا لطلب المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ووسط مدينة عين تموشنت في سياق تلبية الطلب المتزايد للزبائن الذين كانوا ينتقلون إلى غاية وهران حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية من المديرة الجهوية لذات المؤسسة عمارية زروالي.

وأكدت زروالي، أن هذه العملية الرامية إلى تحسين ظروف الاستقبال وتقريب الخدمات من زبائن مؤسسة "ألجيري فيري" ستسمح بتخفيف عن المسافرين عناء التنقل لاسيما في موسم الاصطياف الذي يعرف فيه إقبالا كبيرا من طرفهم.

وذكرت أن وكالة الغزوات ظلت مغلقة منذ 2002 فيما أوصدت وكالة عين تموشنت أبوابها سنة 2008.

و تعتزم المديرية الجهوية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين فتح وكالة جديدة قبل موسم الاصطياف 2019 بحي "سيدي الهواري" القريب من المحطة البحرية لميناء وهران لاسيما مع انجاز المصعد الرابط بين الميناء ووسط مدينة وهران والذي يساهم كثيرا في تسهيل تنقل المسافرين من وإلى الميناء.

وتشمل شبكة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بغرب الوطن على ست وكالات تقع بتلمسان، مغنية، معسكر، سيدي بلعباس، غليزان ومستغانم فضلا عن وكالتين بوهران.