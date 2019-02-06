أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن رئيسه الحالي السويسري جاني إنفانتينو سيكون المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من يونيو المقبل في باريس.

ويضمن إنفانتينو بذلك ولاية جديدة من أربعة أعوام في رئاسة الفيفا، وهو المنصب الذي يتولاه منذ فبراير 2016 خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر.

وكان السويسري رامون فيغا قد أبدى رغبته في الترشح ، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على دعم خمس اتحادات وطنية من أصل 211 منضمة إلى الاتحاد الدولي من أجل منافسة إنفانتينو على المنصب.

ومن أبرز الخطوات التي اتخذها إنفانتينو منذ أن تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا اعتبارا من نسخة عام 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. كما يطمح إنفانتينو إلى رفع عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية من 7 إلى 24 اعتبارا من 2021 ، وتعديل صيغة المسابقة إضافة إلى إطلاق دوري عالمي للأمم.