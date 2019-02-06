أسفر انهيار مبنى سكني مكون من ثمانية طوابق بمدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وأفادت وسائل إعلام محلية، استنادا للسلطات المحلية، أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن أربعة مفقودين آخرين على الأقل يعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طواقم إدارة الكوارث والطوارئ التركية وعناصر الإطفاء والشرطة وفرق الإسعاف، يواصلون عمليات البحث بمكان الحادث.

وأشارت إلى أن عددا قليلا من المارة أصيبوا بجروح خفيفة جراء الانهيار.