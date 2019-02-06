نظم مساء اليوم أساتذة و عمال المنظورين تحت لواء نقابة الوطنية لعمال التربية و التكوين بولاية مستغانم وقفة احتجاجية امام مقر مديرية التربية ،عبروا فيها عن تضامنهم مع زمليهم هو أمين الفرع النقابي بعد مقاضاته من طرف مدير التربية واعتبروا هذا التصرف من الوصية بمثابة تضييق على العمل النقابي، مطالبين بتدخل وزيرة التربية .كما نددت النقابة بصمت مديرية التربية اتجاه مقاطعة الأساتذة التعليم المتوسط لمفتشة العلوم الطبيعية بسبب انسداد قنوات الحوار .إضافة إلى تماطل الإدارة في الاستجابة لمطالب عمال و موظفي متوسط الصفصاف و المتعلقة بالتجهيزات و تحسن ظروف العمل ، وعجز الإدارة في حل مشكل متوسطة الخلايفية .