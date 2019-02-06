أقدمت اليوم الأربعاء مجموعة من سكان القارة برأس العيون بلدية الكويف بتبسة على غلق طريق الحدود التونسية احتجاجا على أزمة العطش بالرغم من اتمام مشروع تجد.يد شبكة الماء الشروب بأغلفة مالية معتبرة. كما يطرح السكان عدم استفادتهم من الكهرباء منذ فجر الاستقلال.

وعمد المحتجون لإضرام لنار في العجلات المطاطية ووضع الحجارة وسط الطريق لتشل حركة المرور في اتجاه المعبر الحدودي إلى تونس لساعات طوال مع رفع لافتات للتنديد بالحقرة. من جهته، ريس بلدية الكويف وعد بفض إشكالية العطش في المدى القصير انطلاقا من ثلاث آبار عميقة جديدة بين الكويف وبكارية فيما ينتظر رفع التجميد عن مشاريع الكهرباء على مستوى بلديات الولاية بعد مساعي السلطات المحلية مع وزارة الطاقة.