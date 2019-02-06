تسلمت قطر، اليوم الأربعاء، أول دفعة من مقاتلات رافال الفرنسية، وذلك تنفيذا لصفقة مع شركة "داسو" الفرنسية لصناعة الطائرات.

وذكرت صحيفة "الكويت نيوز" كانت الدوحة اشترت بموجبها 36 طائرة مماثلة، وأقيم حفل التسليم في ميرينياك حيث يتم تصنيع هذه المقاتلات.

يشار إلى أن قطر كانت قد طلبت بادئ الأمر شراء 24 مقاتلة "رافال" المتعددة المهمة في 2015 قبل أن تطلب شراء 12 مقاتلة إضافية منها العام الماضي.

وارتفع بذلك عدد مقاتلات "رافال" التي طلبت الدوحة شراءها إلى 36 مقاتلة، علما بأن العقد يتيح لقطر شراء 36 مقاتلة إضافية.