نفذت قيادة الناحية العسكرية الثانية، أمس الثلاثاء على مستوى ميدان تجارب الطيران بسيدي بلعباس، تمرينا بيانيا يحاكي سقوط طائرة عسكرية لنقل الأفراد، وذلك بمشاركة مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية والمصالح الصحية، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء.

وتم خلال هذا التمرين الذي يدخل في إطار البرنامج السنوي لتحضير القوات لسنة 2019، المصادق عليه من طرف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، محاكاة عمليات تدخل مختلف الهيئات المعنية وفق منهجية مدروسة، مع إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح ونقل الجرحى إلى نقاط الإسعاف الميدانية ومنها إلى المستشفيات، ثم التدخل السريع المؤمن لإخماد الحرائق مع نصب حزام أمني وإخلاء المنطقة.

ويهدف هذا التمرين، إلى اختبار وتقييم الفعالية العملياتية ومدى جاهزية الهيئات العسكرية والمدنية المشاركة في البحث والإنقاذ الخاص بالكوارث الطبيعية والصناعية، وتحيين سبل التنسيق والاتصال بين مختلف المتدخلين وكذا مراقبة مدى تطبيق المخطط العملي للبحث والإنقاذ الساري المفعول، يضيف البيان.