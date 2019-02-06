

توقع بنك "كومرتس بنك" ارتفاعَ أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام الحالي.



كما توقع البنك الألماني، أن يسجل متوسط سعر خام برنت 65 دولارا للبرميل في عام 2019، وأن يسجلَ متوسط سعر الخام الأميركي 60 دولارا للبرميل.



من ناحيةٍ أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي على الرغم من زيادة إنتاج المصافي، بينما زادت مخزونات البنزين. لكن مخزونات نواتج التقطير تراجعت.



وارتفعت مخزونات النفط الخام 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من فيفري، مقابل توقعات محللين بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزنات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما ارتفعت 1.4 مليون برميل، بحسب وكالة رويترز.



وزاد استهلاك المصافي من النفط الخام 170 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات الإدارة، بينما ارتفت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية.



وصعدت مخزونات البنزين 513 ألف برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.



وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت 2.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل.



وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 863 ألف برميل يوميا.