تدخلت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بڨالمة ، مساء اليوم الأربعاء، لنقل جثة امرأة" أ.ع"31سنة ، بعدما عثر عليها مواطنون مشنوقة ومعلقة بواسطة حبل إلى جذع شجرة داخل المقبرة العمومية لبلدية بوعاتي محمود شمالي الولاية ڨالمة .

تمّت عملية نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية،للقيام بإجراء التشريح ، بحضور كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨالمة ، مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بوعاتي محمود ومصالح الشرطة العلمية. وبحسب المعلومات الأولية حول هذه الحادثة ، فإنّ الضحية المقيمة ببلدية بوعاتي محمود ، مطلّقة وتكون تعاني من بعض الاضطرابات النفسية ، في انتظار ما ستسفر عنه عملية التشريح للجثّة وتحديد ظروف الوفاة شنقا.