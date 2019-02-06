أدخلت شركة فايسبوك ميزة جديدة في تطبيق المراسلة ماسنجر، تتيح للمستخدمين حذف الرسائل من المحادثات بعد إرسالها.



فإذا أرسلت الرسالة الخطأ إلى الشخص الخطأ أو ارتكبت خطأ مطبعيا فظيعا، فستتمكن الآن من إزالة الرسالة من ماسنجر.



وتعمل الميزة بالنقر على الرسالة التي تريد حذفها في غضون عشر دقائق من إرسالها، وسيظهر لك خياران: إزالة الرسالة من كل شخص، أو إزالتها منك وحدك. واختيار إزالة الرسالة من كل شخص سيضع نصا مكان رسالتك يذكر أنك أزلتها.



وهذه الخاصية مشابهة لما فعله الرئيس التنفيذي لشركة فايسبوك مارك زوكربيرغ عندما اضطر إلى حذف رسائل أرسلها، مثلما اتضح في أفريل العام الماضي، بعدما أشارت عدة مصادر إلى أن الرسائل التي تلقوها من زوكربيرغ اختفت بشكل غامض. وعندما تم سؤال الشركة أكدت أن رسائل زوكربيرغ انتهت صلاحيتها بمرور الوقت.



لكن بعدما وجد الناس أن بإمكان زوكربيرغ وغيره من المسؤولين التنفيذيين في الشركة حذف الرسائل بينما ليس بإمكان المستخدم العادي ذلك، احتجوا على المعاملة التفضيلية التي توفرها الشركة لمسؤوليها.



وفي اليوم ذاته أعلنت فايسبوك أنها ستطور ميزة "التراجع عن الإرسال" (unsend) لكافة المستخدمين خلال شهور قليلة، وستقيد قدرة زوكربيرغ على استخدامها إلى أن يحصل الجميع على القدرة ذاتها.



لكن بحسب موقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية، فقد تبين أن تلك "الشهور القليلة" أصبحت تسعة شهور.



وذكرت الشركة لموقع ذا فيرج أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة اعتبارا من الثلاثاء، لكافة مستخدمي نظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد.