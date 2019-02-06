أصيب شخصان بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث اصطدام بين قطار وسيارة وقع مساء اليوم الأربعاء بضواحي دائرة بوتليليس (غرب وهران)،حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد وقع الحادث عند عبور قطار لنقل المسافرين يربط بين عين تموشنت و وهران عند مقطع بوتليليس حيث أدى الاصطدام الى جرح شخص يبلغ من العمر 71 سنة وامرأة (64 سنة) كانا على متن السيارة، وفق ذات المصدر.

و قد قدم أعوان الحماية المدنية الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان قبل تحويلهما إلى العيادة الطبية الجراحية المتعددة الخدمات لبوتليليس.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.