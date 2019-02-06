رفضت وزارة العمل اعتماد الكنفيدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة، كون ملف تأسيسها يتعارض مع المادة الثانية من القانون 90/14، الذي ينص على إنشاء المنظمات النقابية، حيث تشترط أن تكون التنظيمات المشكّلة لها من نفس القطاع والفرع، وهو ما يتعارض مع القانون والاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الجزائر، حسب ثلاثة مكاتب خبراء استعان بهم التكتل المستقل، الذي قرر إيداع ملف التأسيس مرة ثانية، وإمهال مصالح زمالي شهرا للرد أو الاحتجاج.

عقدت الكنفيدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة، قيد التأسيس، اليوم، ندوة صحفية في المقر الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين "إينباف" بالعاصمة، ناقشت فيها رد وزارة العمل على طلب تأسيس هذا التكتل، عقب الملف المودع لدى مصالحها، حيث قال الناطق باسم الكنفيدرالية، الصادق دزيري، أن رد زمالي جاء يوما فقط بعد إيداع الملف في 30 ديسمبر 2018.

وبموجب الرد، رفضت وزارة العمل تسليم ممثلي التكتل، وصل تسجيل الكنفيدرالية تحسبا لمنحهم الاعتماد، حيث اعتمدت في ذلك على المادة الثانية من القانون 90/14، المتعلقة بإنشاء منظمات نقابية، حيث تشترط أن تكون النقابات المشكلة لها من نفس الفرع أو القطاع أي "وحداوية القطاع". وجاء في رد مصالح زمالي، بأن ملف التأسيس، تضمّن خلط بين نقابات من الوظيف العمومي والإدارة والقطاع الاقتصادي "وهو ممنوع حسب القانون".

وأعلن دزيري بأنه مباشرة بعد تلقي الرد، عمدت الكنفيدرالية، إلى الاستعانة بثلاثة مكاتب خبراء للاستشارة القانونية، أجمعوا كلهم على أن رد وزارة العمل ليس قانوني، باعتبار أن المادة الرابعة من نفس القانون، تطرقت إلى إنشاء تمثيلية نقابية "وما عدا ذلك لا توجد أية مادة تمنع صراحة إنشاء كنفيدرالية تجمع نقابات من قطاعات مختلفة.."، وتسمح المادتين 8 و21 من القانون، بتأسيس كنفيدرالية من مختلف قطاعات، كما أن الاتفاقية الدولية رقم 87 التي صادقت عليها الجزائر يقول الصادق دزيري، تقول "من حق العمال التصريح في أية نقابة كانت..".

وحسب دزيري، فإنه منذ صدور القانون 90/14، لم يسمح بإنشاء أي تمثيل رسمي لكنفيدرالية في الجزائر، فيما اعتبر "سناباب"، منظمة تنشط في قطاع واحد هو الوظيف العمومي. مشيرا إلى أن التمييز بين القطاعات في ممارسة الحق النقابي مرفوض وغير قانوني، مؤكدا أن وزارة العمل قفزت على المادتين 4 و36 اللتان تسمحان بتأسيس كنفيدرالية دون اشترط القطاعات.

وشدد الناطق باسم الكنفيدرالية قيد التأسيس، بأن "لا القانون الجزائري ولا الاتفاقية الدولية رقم 87 تشترطان أن تتشكل الكنفيدرالية من منظمات نقابية من نفس المهنة أو الفرع أو القطاع.."، مشيرا إلى أن وزارة العمل مطالبة باحترام الاتفاقيات الدولية، كما أن ممثلي الكنفيدرالية، يضيف، متمسكين بتصريح التأسيس المودع يوم 10 نوفمبر 2018، حيث تقرر مراسلة وزارة العمل عملا بحق الرد، في انتظار إيداع الملف مرة ثانية، وسيتم إمهال مصالح زمالي شهرا كاملا لتسليم وصل التسجيل "ولكننا لن نتنازل وسنرد على أي إجراء تعسفي آخر من قبل الوزارة، باستعمال كل الطرق القانونية بما فيها العودة إلى الاحتجاج".