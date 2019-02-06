كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان من خنشلة، أمس، أن الولايات الداخلية تعاني من النقص الفادح في الأطباء الأخصائيين الذين سيتم إدراجهم فيها تدريجيا بما فيها ولاية خنشلة التي تعاني من النقص الفادح في هؤلاء الأطباء، مما جعل المرضى يموتون في صمت خاصة العاجزين عن العلاج خارج الولاية وخارج الوطن.

معاناة المرضى مع نقص الأطباء الأخصائيين بالولاية كان محل انشغالات قدمها المنتخبون والسلطات المحلية التي ألحت على وزير القطاع مختار حسبلاوي، على ضرورة إعطاء الولاية العناية الكافية صحيا، بحكم أن الهياكل موجودة والتجهيزات المتطورة متوفرة، لكن غياب الأطباء الأخصائيين الجزائريين أو الأجانب خاصة الكوبيين والصينيين، جعل الكثير من مرضى الولاية يموتون في صمت دون تكفل حقيقي رغم وجود عيادات خاصة تقدّم خدمات صحية للمرضى الذين يبيعون كل شيء من أجل العلاج، فيما يعجز الكثيرون عن إجراء تحاليل طبية عند الخواص الذين سيطروا على هذا النوع من الخدمات الصحية أمام غيابها بالمستشفيات التي صار المرضى لا يثقون فيها رغم أن بها طواقم طبية وشبه طبية شابة، إلا أن الفرار إلى القطاع الخاص، سواء بالولاية أو خارجها وحتى خارج الوطن للعلاج، خاصة من الذين يملكون قدرات مالية أصبح سبيل لا مفر منه.

واعترف وزير القطاع، أن نقص الأطباء الأخصائيين في المستشفيات العمومية والعيادات المتعددة الخدمات، بات فعلا مشكلا تعاني منه ولايات الهضاب العليا والجنوبية، وأن الوزارة تعمل على إدراجهم تدريجيا في هذه الولايات وفق مخطط وطني يجري تطبيقه.

وبخصوص الهياكل الصحية بالولاية، فإن الوزير أبدى رضاه على كثرتها وكفايتها معلنا عن دخول مستشفيين حيز الخدمة والأربعة ستسلم خلال الأشهر القليلة القادمة ليصبح للولاية 9 مستشفيات، وتم تسليم 8 سيارات إسعاف لبعض البلديات الفقيرة لنقل المرضى إلى مختلف المصالح الاستشفائية.

وفي ختام زيارته للولاية، عقد جلسة عمل مع إطارات الصحة، مقدما عدة إجابات حول قانون الصحة الجديد. مؤكدا تمسك الدولة بمجانية العلاج ورقمنة ملف المريض ليصبح هذا الأخير وطنيا وممركزا لدى الوزارة.

كما أكد على ضرورة فتح النقاش بين الأسرة الطبية والإدارة لتطوير القطاع للأحسن، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه الأسرة الصحية من أجل التحسيس والتوعية لمواجهة الأوبئة، مثل التهاب الفيروس الكبدي والليشمانيا، مشددا على ضرورة تنظيم حملات لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين لتفادي أمراض قد تؤدي بحياتهم مثل البوحمرون الذي فتك بأكثر من 10 أشخاص.