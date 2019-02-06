فرض ريال مدريد الإسباني التعادل خارج قواعده على غريمه التقليدي برشلونة ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الملك الذي أقيم مساء اليوم الاربعاء، على ملعب كامب نو التابع للفريق الكاتالوني

وأحرز الجناح الملكي لوكاس فاسكيز هدف التقدم للميرينغي مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، من متابعة لكرة عرضية من زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الجهة اليمنى.

وأدرك المهاجم البرازيلي مالكوم التعادل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 58 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليمنى القريبة.

وأعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الأساسي الذي يخوض اللقاء ، معلنًا عن مفاجأة كبرى بجلوس نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، على مقاعد البدلاء، فيما يقود هجوم الفريق مالكوم وكوتينيو وسواريز.



و أوضح جون إسبازيو، مساعد إرنستو فالفيردي، في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: " ميسي جاهز بنسبة 100 ٪ ، لكننا نفضل أن يتواجد على مقاعد البدلاء".



وأضاف: "نتوقع الأفضل دائمًا من فريق كريال مدريد، هدفنا هو تحقيق الفوز، 2 / 0 ستكون نتيجة إيجابية لنا".



وأختتم إسبازيو: "نأمل أن يساعدنا مالكوم في اعطاء العمق الهجوم، وميسي يمكن أن يشارك في أي لحظة".

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:



في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن



في الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، كليمنت لونجليه، نيلسون سيميدو



في الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرثر ميلو



في الهجوم: فيليبي كوتينيو، لويس سواريز، مالكوم



بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:



في حراسة المرمى: كيلور نافاس



في الدفاع: مارسيلو، رافائيل فاران، سيرخيو راموس، داني كارباخال



في الوسط: لوكا مودريتش، ماركوس يوينتي، توني كروس



في الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما فينيسيوس جونيور