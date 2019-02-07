تمكن مجمّعا “الخبر” و”الوطن” من رفع التحدي رغم الحريق المهول الذي أتى على مطبعة الشرق بقسنطينة، فجر أول أمس، حيث تمكن المجمّعان من ضمان وصول الجرائد في وقتها إلى كل ولايات الشرق، في زمن قياسي، ما يؤكد عزم المسؤولين، الذين تنقلوا إلى مكان الحادث في نفس اليوم، من الحفاظ على الرابط المعنوي الذي يربطهم بقراء الجرائد التي تطبع تحت إشراف المجمّعين.

❊ تنقل، مساء أول أمس، مسؤولو جريدتي “الخبر” الممثلة في رئيس مجلس الإدارة، السيد زهر الدين سماتي، وكذا المدير العام لجريدة “الوطن”، السيد عمر بلهوشات، حيث عقدوا اجتماعا مع مسؤولي المطبعة، إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، واستمعوا لشروحات إطارات وتقنيي المطبعة، مع التأكيد على ضمان استمرار توزيع كل من “الخبر” و”الوطن” و”الخبر الرياضي” و”ليبرتي” وكأن شيئا لم يحدث، وذلك حرصا من مسؤولي المجمّعين على ضمان استمرار الرابط المعنوي مع قراء هذه الجرائد، مهما كانت الصعوبات، وكيفية عودة المطبعة للعمل في أقرب فرصة ممكنة.



وكما جاء في بيان كل من مجمع “الخبر” و”الوطن”، فقد تعهدا بضمان استمرار تواجد الجرائد المعنية، وتمكن كل إطارات وعمال المجمعين من رفع التحدي، وإيصال الجرائد لكل الولايات الشرقية في وقت قياسي، رغم التوقف التام لمطبعة الشرق.



كما استقبل مدير الحماية المدنية لولاية قسنطينة، العقيد درارجة أحمد، حيث اطمأن مسؤولو المجمعين على صحة أعوان الحماية المدنية الذين أصيبوا خلال عملية إطفاء الحريق، والذين تم إسعافهم، وغادروا المستشفى بعد تحسن وضعيتهم، حيث قدموا شكرهم لإطارات الحماية المدنية وخاصة الأعوان الذين لم يدخروا أي جهد لإطفاء الحريق المهول. من جهة أخرى، استقبل رئيس أمن ولاية قسنطينة مراقب الشرطة عبد الكريم وابري مسؤولي “الخبر” و”الوطن”، وأكد أن مصالحه تحقق بشكل جدي في حادثة الحريق، وأن مصالح الأمن الوطني لم تدخر أي جهد سواء من الناحية التقنية أو البشرية، حيث استغلت كل الإمكانيات العلمية والتقنية سواء لأمن الولاية وحتى الخبراء التابعين للمديرية الجهوية للشرطة العلمية، مؤكدا أن التحقيقات متواصلة إلى غاية معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع هذا الحريق.