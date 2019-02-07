أجمعت نقابات التربية، في تعليقها على قرار نورية بن غبريت، منع الصلاة في المؤسسات التربوية، على أن إثارة هذا الجدل في هذا الظرف بالذات الغرض منه إقحام القطاع في نقاش إيديولوجي عقيم، يخفي من ورائه محاولات لجر المدرسة إلى حسابات سياسوية مع بداية العد التنازلي للرئاسيات، وكان من الأجدر على الوزيرة، تضيف النقابات، معالجة مشكل المدرسة الدولية بباريس، في إطار بيداغوجي، دون الخوض في مسائل مثيرة للجدل.

تأسف ممثل نقابة "كناباست"، مسعود بوديبة، لقرار وزيرة التربية منع الصلاة في المؤسسات التربوية، ودعمها لموقف مديرة المدرسة الدولية التي عاقبت تلميذة قامت بأداء الصلاة داخل الساحة، رغم تحذيراتها لها، وقال إنه كان على المديرة التعامل مع المسألة في إطار بيداغوجي دون إثارة هذه الضجة الإعلامية.

وأعلن بوديبة أن النقابة التي يمثلها لم تكن تنتظر من الوزيرة بن غبريت ردا متسرعا على هذه الحادثة، من منطلق أن القطاع ليس بحاجة إلى مثل هذه القضايا المثيرة للجدل، حيث كان من الأفضل، يضيف، عدم الخوض فيها وتجنب الرد على الأسئلة المتعلقة بها، لعدم جر القطاع إلى قضايا تستغل سياسويا في المرحلة الحالية، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، وعلى الوزيرة بدل ذلك، يقول محدثنا، البحث عن حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.

وتساءل بوديبة عن السند القانوني الذي استندت عليه المديرة في قرار الطرد، بالنظر إلى ترسانة القوانين وكذا المؤسسات والهيئات المخولة بالفصل في هذه المسائل.

"كلا" و"ساتاف" و"سناباست": نقاش عقيم ومفتعل الهدف منه إلهاء الرأي العام..

وهو نفس ما جاء على لسان ممثل مجلس ثانويات الجزائر، "كلا"، عاشور إيدير، الذي أكد أن المشكل مفتعل، القصد منه إلهاء الرأي العام في الجزائر، ويتعلق الأمر، حسبه، بمجرد نقاش عقيم، الغرض الحقيقي من ورائه التعتيم والتستر على المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها عمال القطاع وجميع مستخدمي الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد عكس تصريحات الوزيرة، حيث أن معظم المؤسسات التربوية تحتوي على حجرة للصلاة.

الأمر الذي أيده ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية، بوعلام عمورة، الذي لخص تعليقه على ما يحصل بـ"الكارثة" الحقيقية وغير المسبوقة في القطاع، مشيرا إلى أن وزارة التربية تبنت "مشروع المؤسسة"، وكان عليها معالجة جميع المشاكل البيداغوجية التي تحصل داخل أسوار المؤسسة التربوية في إطار هذا المشروع، دون اللجوء إلى إثارة الضجة والتشهير وإثارة البلبلة في القطاع.

كما أن القطاع الذي يفتقر إلى مديرين ورؤساء مصالح أكفاء، يقول، لا يمكن ألا أن ينتج مثل هذه "الكوارث"، وعلى وزارة التربية تصحيح المسار والعودة إلى جادة الصواب، من خلال إقرار أكثر مصداقية على مختلف الجوانب التي تهم القطاع، بداية من تسليط الضوء على المشاكل الحقيقية، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة البلبلة والجدل.

ومن جهته، اتفق ممثل نقابة "سناباست"، مزيان مريان، مع الطرح الذي قدمه عمورة، حينما دعا وزيرة التربية نورية بن غبريت إلى عدم جر القطاع في مسائل مثيرة للجدل، وعقيمة تخفي وراءها محاولات للتستر على مشاكل القطاع، وكان المفروض عليها عدم الخوض في ملفات حساسة، ما دام المرجع الوحيد في معالجة مشكل تلميذة المدرسة الدولية، هو النظام الداخلي للمؤسسة التربوية ومختلف القوانين المسيرة للقطاع.

"إينباف": مطارات دولية وملاعب أوروبية فتحت مصليات للمسلمين..

أما رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، فتأسف لخرجة الوزيرة التي وصفت فيها الصلاة بـ"الممارسة"، حيث قال إن هذه الكلمة متداولة في ديانات أخرى غير الإسلام، مشددا على أن الإسلام هو العقيدة الوحيدة والصحيحة للجزائريين، وقال: "كفى استفزازا للرأي العام.. نحن في بلد مسلم ضحى من أجله مليون ونصف مليون شهيد..".

وأشار ذات المتحدث إلى المادة 21 من نظام الجماعة التربوية، التي تنص على إمكانية فتح المصليات في المدارس، تماما مثلما ينص عليه القانون، يضيف، فكيف يعقل منع إقامة الصلاة في المؤسسات التربوية في بلد لا دين له غير الإسلام، في وقت فتحت المطارات الدولية وأكبر الملاعب الأوروبية مصليات لتمكين المسلمين من أداء هذه الفريضة.

تنسيقية الشريعة الإسلامية: الصلاة تلقن بالمدارس في إطار المقاربة بالكفاءات

وهو ما أكده عضو تنسيقية الشريعة الإسلامية، فوضيل شياب، الذي قال إن تنظيمه صدم بموقف وزيرة التربية وهي تمنع الصلاة التي تعتبر إحدى أهم الوسائل التربوية، مشيرا إلى أن نورية بن غبريت أصبحت تمارس وظيفتها على رأس القطاع خارج القانون لأنها تتعمد، حسبه، ضرب عقيدة الجزائريين في الصميم.

وقال محدثنا إن القانون يسمح بإنشاء المصليات في كل المؤسسات والهيئات خاصة التربوية، كون الصلاة واحدة من مبادئ المنهاج التربوي الجديد المتمثل في المقاربة بالكفاءات، حيث تنص على ضرورة التركيز على الجانب العملي في تلقي المعلومة، ومن بين المواضيع المبرمجة في هذا الجانب، الصلاة، حيث يتم تلقينها للتلميذ في إطار نظري، قبل أن يطلب منه ترجمتها إلى سلوك فعلي.

" قاعة للصلاة داخل المدرسة حسب نظام الجماعة التربوية"

وفي تعقيبه على ذلك، قال النائب البرلماني والنقابي السابق، مسعود عمراوي، إن وزيرة التربية، بخرجتها الأخيرة، تكون قد تمادت كثيرا، فبعد السعي لضرب الهوية الوطنية، يضيف، ها هي، حسبه، تمنع الصلاة في المؤسسات التربوية، "ولا نستبعد خرجة أخرى تدعي فيها أن سبب ضعف أبنائنا التلاميذ وتدني مستواهم هو صيامهم رمضان، خاصة أن الجزائر تحتل المرتبة 113 من 140 دولة حسب تقرير دافس لسنة 2017".

وأكد عمراوي رفضه الاستخفاف بأهم ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، فالقضية ليست بسيطة لأن الوزيرة كل مرة تخرج "مكبوتاتها" بداية من حذف البسملة إلى إلغاء مادة العلوم الإسلامية في مسابقات بين الثانويات، وإثبات المستوى في مراكز التعليم عن بعد، والخمار.

واستدل عمراوي بالمادة 21 من نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية رقم 778 التي تنص على ما يلي: "تخصص إدارة المؤسسة في حدود الإمكان قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من أجلها".