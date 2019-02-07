أصدرت محكمة في ولاية صفاقس التونسية حكما بالسجن 5 أشهر وغرامة، على امرأة اعتدت على معلم بمدرسة، ونعتته بأوصاف عنصرية على خلفية بشرته السوداء.

وقالت رئيسة "الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، القاضية روضة العبيدي، في تصريح إعلامي، أن الحكم الصادر يوم الثلاثاء الماضي على المرأة، التي تلفظت بعبارات عنصرية بحق المعلم يعتبر أول حكم في تونس، بعد المصادقة على القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في أكتوبر الماضي.

وقد تعرض المعلم أحمد الطرابلسي للاعتداء بألفاظ عنصرية، من قبل أم إحدى تلميذاته، بسبب لون بشرته أثناء أداء عمله.

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يباشر فيها القضاء التونسي في قضية عنصرية منذ صدور القانون الجديد في أكتوبر الماضي، الذي يجرم العنصرية في تونس .

ووفقا للقانون الجديد يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (ألف أورو) كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري، أو كذلك "تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه".