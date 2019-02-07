كشف والي سوق أهراس فريد محمدي، أنه سيتم يوم الجمعة، تدشين عملية تزويد منطقة ساقية سيدي يوسف التونسية بمادة الغاز انطلاقا من منطقة الحدادة الجزائرية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، والذي يأتي تزامنا مع إحياء الذكرى الـ 61 لمجازر ساقية سيدي يوسف.

وأوضح ضيف الصباح للقناة الأولى ضمن برنامج يوم مفتوح للإذاعة الوطنية الذي يتناول راهن التنمية بالمناطق الحدودية، اليوم الخميس، أن تجسيد هذه المشروع يمثل عربون محبة وصداقة وأخوة بين الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي ويعكس تضامنهما وتلاحمهما في جميع الظروف.

وعاد المتحدث إلى مشروع مركب الفوسفات ببلدية وادي الكباريت ليؤكد أنه سيعكس إيجابا على الولاية كلها من خلال مساهمته في توفير أكثر من 4 ألاف منصب شغل دائم فضلا عن آلاف المناصب الأخرى غير المباشرة، ويمكن الولاية من تدارك بعض النقص في هذا المجال ويلعب دورا إيجابيا في المنطقة.