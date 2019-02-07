أصدرت وكالة الأناضول كتابًا يتضمن جميع تفاصيل عملية القتل الوحشية التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر من عام 2018.

وصدر الكتاب الأربعاء بـ 3 لغات، تحت عنوان "جمال خاشقجي.. جريمة قتل"، ليسلط الضوء بشكل مفصل على الجريمة التي ارتكبت بحق خاشقجي، وشكّلت صدمة للعالم برمته.

كتاب "جمال خاشقجي.. جريمة قتل"، الذي صدر باللغات التركية والعربية والإنجليزية، يُحلّل التطورات والأخبار التي جرت بشكل متسلسل عقب مقتل الصحفي السعودي.

ويستعرض الكتاب للقرّاء أخبارًا وصورًا ورسومًا بيانية وتحليلات تتعلق بجميع التطورات التي سبقت وأعقبت عملية القتل.

ويبدأ الكتاب بسرد معلومات عن حياة الصحفي السعودي الراحل، فضلًا عن أفكاره التي كان يتبناها خلال فترة عمله في مجال الصحافة.

ويتضمن معلومات حول موقفه من حرب اليمن وممارسات الحكومة السعودية، والموقف الأمريكي من جماعة "الإخوان المسلمين"، وتصريحاته بشأن الأحداث في مصر وسوريا.

ويقدم الكتاب تفاصيل عن الأشخاص الذين أداروا الجريمة إلى جانب أعضاء الفرق التي جاءت إلى إسطنبول للمشاركة في الجريمة يوم 2 أكتوبر الماضي، مرفقة بصورهم وسيرتهم الذاتية.

الكتاب يشرح بشكل متسلسل وعبر الرسوم البيانية، مكان وكيفية وقوع الجريمة الوحشية، ويعرض أصدائها على الصعيد العالمي.

كما يستعرض الكتاب مواقف زعماء العالم حيال القضية، وشجرة العائلة الحاكمة في السعودية.

وكتاب "جمال خاشقجي.. جريمة قتل" أشبه بوثيقة حول تفاصيل ما تعرض له الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.