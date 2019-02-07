ستشهد بلدية ثنية الحد ولاية تسمسيلت، يوم غد الجمعة انقطاعا في التموين بالماء الشروب بسبب أشغال تصليح قناة، حسبما أفادت ، به اليوم الخميس الوحدة الولائية لـ "الجزائرية للمياه".

وحسب المصدر، فإن الانقطاع سيمتد من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء مرجعا ذلك للأشغال المبرمجة لتصليح تفكك قناة التوزيع ذات القطر 250 ملم لسد "دردر" (عين الدفلى) الذي يمون بلدية ثنية الحد بالماء الشروب.

وتندرج هذه الأشغال في إطار البرنامج المسطر من قبل الوحدة المذكورة والرامي لتجسيد أشغال صيانة وتطهير دورية للمنشآت المائية التابعة لها بما يساهم في ضمان تزويد "منتظم ويومي" لجميع بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب وفق ذات المصدر.

وأشارت الوحدة الولائية "للجزائرية للمياه" إلى أن التموين بالماء الشروب سيستأنف "بصفة عادية ومنتظمة" بعد الساعة الرابعة مساء من يوم غد الجمعة بعد الانتهاء من أشغال التصليح.