أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني،اليوم الخميس ،أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني،تمكنت أمس الأربعاء من تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات مكونة من (06) تجار مخدرات وحجزت (22.851) كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبة سياحية.

من جهة أخرى، ضبط حرس الحدود بتلمسان، (125) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بسوق أهراس، (03) أشخاص بحوزتهم (1232) قرص مهلوس.

وعلى صعيد آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت وبرج باجي مختار، (19) منقبا عن الذهب وضبطت (43) مولدا كهربائيا و(20) مطرقة ضغط و(10) آلات لتكسير الحجارة، بالإضافة إلى (05) أكياس من خليط خام الذهب والحجارة وأغراض أخرى، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة (04) منظمي رحلات هجرة غير شرعية وحجزوا قاربا (01) تقليدي الصنع.