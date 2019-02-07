أفاد مصدر مقرب من نادي نانت الفرنسي لكرة القدم أن الأخير طلب من محاميين دراسة الإجراءات القانونية المحتملة لإرغام نادي كارديف سيتي الويلزي الناشط في البطولة الإنجليزية (لقسم الممتاز)، على الالتزام بدفع قيمة تعاقده مع مهاجمه الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي فقد أثره بعد سقوط الطائرة التي كان على متنها في بحر المانش.

وبحسب المصدر، فإن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة التي بلغت 17 مليون أورو، والتي كان يتعين على كارديف سيتي دفعها مقابل ضمه قلب الهجوم الأرجنتيني، لم يتم تسديدها، بينما تم تسجيل عملية الانتقال، مضيفا، أن نانت يعتزم رفع القضية إلى الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)".

ومن جهتها، أوضحت قناة "بي بي سي ويلز" أن النادي الفرنسي حدد مهلة مدتها 10 أيام، لمسؤولي النادي الويلزي لدفع خمسة ملايين أورو، كجزء من الدفعة الأولى، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد مصدر في كارديف لوسائل الإعلام البريطانية، أن النادي يعتزم بالفعل دفع قيمة الصفقة لكن فقط عندما تتضح جميع الحقائق بجلاء بخصوص مصير سالا.