تعاقد نادي كونكورديا شياجنا، الرابطة الأولى الرومانية، مع المدافع الدولي الجزائري لياسين كادامورو بن طيبة، حسبما أعلنت عنه إدارة الفريق مساء أمس الأربعاء في تغريدة على تويتر، دون الكشف عن مدة وقيمة العقد.

وكان الجزائري البالغ من العمر 30 ربيعا قد اختار رومانيا بعد أن فسخ عقده مع نادي ناستيك تاراغونا، الرابطة الثانية الإسبانية.

ويحتل كونكورديا حاليا المرتبة الـ 13 وما قبل الأخيرة في الترتيب العام للبطولة الرومانية برصيد 17 بعد مرور 22 جولة.

والتحق كادامورو -خريج مدرسة سوشو بفرنسا- بنادي ريال سوسيداد الإسباني موسم 2014 أين خاض معه 27 مباراة قبل أن يتعاقد مع مايوركا ثم أوساسونا في الدرجة 2014 أين خاض معه 27 مباراة قبل أن يتعاقد مع مايوركا ثم أوساسونا في الدرجة الثانية على سبيل الاعارة.

وفي موسم 2016، تعاقد الجزائري مع نادي سيرفيت جنيف السويسري لموسم واحد، مسجلا تسعة أهداف في 40 مباراة.

خلال الموسم الرياضي 2017-2018، عاد كادامورو إلى فرنسا أين تقمص ألوان أولمبيك نيم، قبل أن يعود إلى إسبانيا من جديد بداية 2018، ممضيا على عقد مع نادي ناستيك.

وتقمص كادامورو ألوان المنتخب الجزائري لأول مرة، في الـ 29 من شهر فيفري 2012 أمام غامبيا (فوز 2-1).