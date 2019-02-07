تراجع المنتخب الجزائري لكرة القدم بمركزين ليحتل المرتبة 69 في الترتيب العالمي لشهر جانفي 2019، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس على موقعه الرسمي . وكان "الخضر" قد أنهوا سنة 2018 في المركز 67.

وتعود آخر مواجهة رسمية خاضها أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، إلى تاريخ 18 نوفمبر 2018 بلومي أمام الطوغو، حيث عادوا بفوز كبير من هناك (4-1) لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم كان - 2019، ليضمنوا رسميا تأهلهم إلى الموعد القاري المقرر يونيو المقبل بمصر، في حين خاض الفريق المحلي مدعوما ببونجاح و بلايلي لقاء وديا نهاية ديسمبر الفارط أمام قطر بالعاصمة الدوحة وفازوا فيه (1-0).

وعلى الصعيد القاري يحتل الفريق الجزائري الصف الـ 13، فيما لم يتغير ثلاثي الصدارة بقيادة السنغال (24)، تونس (28) والمغرب (43).

وحافظ منتخب غامبيا، منافس الخضر في شهر مارس القادم ضمن آخر لقاء عن تصفيات كان- 2019"على المرتبة الـ 166 عالميا. بالمقابل، حقق منتخب قطر، بطل كأس آسيا 2019، أحسن قفزة في ترتيب شهر فيفري، حيث تقدم بـ 38 مركزا ليحتل بذلك الصف 55 عالميا بعدما كان يتواجد في المرتبة 93 وفي صدارة الترتيب العالمي، حافظت بلجيكا على مركزها الأول، متبوعة بفرنسا في المركز الثاني والبرازيل في المركز الثالث .

وأفادت الفيفا أن الترتيب المقبل سيتم نشره بتاريخ 4 مارس 2019.

ترتيب العشر منتخبات الإفريقية الأولى :

1- السنغال (24)

2- تونس (28)

3- المغرب (43)

4- نيجيريا (46)

5- ج. الكونغو الديمقراطية (51)

6- غانا (52)

7- الكاميرون (56)

8- مصر (57)

9- بوركينا فاسو (62)

10- مالي (65)