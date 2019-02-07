أوقفت عناصر الشرطة للفرقة الاقتصادية والمالية لسيدي بلعباس مرقي عقاري وشريكه بتهمة النصب على أكثر من 60 ضحية وسلب أموالهم التي فاقت مليارين و600 مليون سنتيم.

أوضحت خلية الإعلام والاتصال للأمن الولائي، أن العملية تمت الأسبوع الماضي بعد استغلال معلومات تفيد بوجود مرقي عقاري وشريكه قاما بالنصب والاحتيال على الضحايا الذين دفعوا مبالغ تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون سنتيم لكل منهم مقابل الحصول على سكنات كشفت التحقيقات أنها وهمية وأنهم راحوا ضحية نصب واحتيال .

وأضاف المصدر أن المشتبه فيهما كانا يوهمان الضحايا بتجسيد مشاريع سكنية عن طريق وضع إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومكتب المرقي العقاري وذلك منذ سنة 2017 حيث كانا يستقبلان الضحايا بالمكتب ويصطحبونهم إلى مشاريع سكنية في طور الإنجاز لمرقين عقاريين آخرين يوهمهم أنها تعود لهما.

وقد تم ضبط بحوزة المتهمين أوامر دفع وصور للضحايا وملفات متضمنة طلب الحصول على مسكن وعدة تصاميم لمشاريع سكنية كان يوهما بها ضحاياهما أنها حقيقية قبل أن يتم توقيفها وتحويلهما إلى العدالة.