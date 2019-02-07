يشارك حوالي 120 عارض في الطبعة الثانية من الصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة، حيث سيضم هذا الموعد العديد من الشركات المتخصصة في المجال، بهدف تقديم أحدث الحلول التقنية المتوصل إليها في ميدان استعمال الطاقة والاقتصاد في استهلاكها، مع التركيز على السلامة والأمن للمستعملين لها.

وأكّدت نسيمة مسعودي مديرة وكالة "أد فيزيون" المنظمة لهذه التظاهرة أنّ الطبعة الحالية من المعرض الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة يحمل بعدين أساسيين، على اعتبار أنه يجمع بين كونه صالونا محترفا ومتخصصا، يفتح المجال للخبراء والتقنيين لتقديم الحلول في المجال، بالموازاة مع طابع الصالون التحسيسي والتوعوي الموجه للمواطنين وزوار المعرض بشكل عام، من خلال تسليط الضوء على مخاطر استعمال المنتجات والأجهزة غير المطابقة للمعايير، وإرشادهم إلى أسلم الطرق للتعامل مع الكهرباء.

وأشارت المتحدثة، خلال ندوة صحفية نظمت أمس تحضيرا للصالون، إلى أنّ المعرض تبعا لذلك سيقدم على مدار أربعة أيام الحلول العملية والتقنية للتعامل مع الطاقة، من خلال مجموعة الورشات والمحاضرات التي ينظمها المتخصصون قصد الوقوف على أهمية استعمال الطاقة الكهربائية بشكل سليم، بالموازاة مع الاقتصاد في استهلاكها، بينما أوضحت بأنّ الشركات والعلامات الحاضرة على مستوى مختلف أجنحة الصالون، ستشرح عمليا الطرق الآمنة للتعامل مع هذا النوع من الطاقة، بالإضافة إلى سبل التعرف على المنتجات الأصلية المطابقة لمعايير السلامة الدولية، وغيرها من التجهيزات والمنتجات المقلدة التي تشكل خطرا على حياة المستهلك وممتلكاته.

وفي هذا الشأن، حذر الخبير المنظم للصالون، آكلي بن حسين، من مخاطر استعمال المواطنين للمنتجات المقلدة، وأشار إلى أنه بالنسبة للمصابيح التي تستعمل تقنية "لاد" مثلا، فإنّ حوالي 80 في المائة منها التي يتم تسويقها محليا مقلدة، وبالتالي فهي لا تراعي المقاييس المعمول بها في مجال السلامة. وشدد من هذا المنطلق على ضرورة تحضير المواطنين وتوعيتهم من التداعيات الخطيرة لاستعمال هذا النوع من المنتجات، على خلفية أنّها قد تكون أقل ثمنا من المنتجات الأصلية.

ونوّه نفس المتحدث في هذا الإطار، إلى أنّ الطبعة الحالية من الصالون التي ستنطلق فعالياتها في 10 فيفري الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري، تؤكد على هذا البعد التحسيسي، فضلا عن طابعها المتخصص، لكونه معرضا محترفا سيكون بمثابة فضاء للالتقاء بين المتخصصين من الشركات والعلامات المصنّعة والخبراء والجامعيين، من أجل تبادل الأفكار والرؤى في مجال استعمال الكهرباء والطاقات المتجددة، لاسيما وأنّ توجهات السلطات العمومية ووزارة الطاقة على وجه التحديد، تميل خلال الفترة الأخيرة عبر البرامج المقررة لمنح الأولوية للطاقات البديلة، وعلى رأسها استخدام الإمكانيات الوطنية من الطاقة الشمسية وكذا طاقة الرياح، في سياق التقليل من استهلاك الطاقات التقليدية المتأتية من الغار الطبيعي.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ طبعة السنة الحالية من الصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة ستشهد مشاركة الشركات الوطنية والمطوّرين المحليين للحلول التقنية، ومجموعة من الشركات الأجنبية التي تمثل 7 دول هي ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، الصين، تونس، المملكة العربية السعودية والصين.