أعيد انتخاب السلوفيني"ألكسندر تشيفرين" بالتزكية رئيسًا للإتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، لأربع سنوات قادمة، خلال اجتماع الجمعية العمومية في العاصمة الإيطالية روما.

وتم التصويت لصالح تشيفريني المرشح الوحيد من خلال تصفيق ممثلي الاتحادات الوطنية الـ55 في الاتحاد القاري وطبقا للوائح الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن أهداف السلوفيني محاولة تحقيق التوازن والوصول إلى أرضية مشتركة بين الأندية الكبرى وباقي الأندية، وسيعمل على إحداث تغييرات شاملة في المسابقات القارية خلال السنوات المقبلة.