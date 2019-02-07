قامت مصالح المديرية العامة للجمارك منذ مطلع 2019،بعمليات حجز هامة لتجهيزات حساسة ومخدرات وعملة صعبة، حسب ما أفادت به المديرية العامة اليوم الخميس.

وقد حجزت مصالح المديرية سلاحي قتال من نوع بندقية "سيمونوف"، حسب نفس المصدر.

كما تم تسجيل 18 عملية مختلفة لحجز المخدرات تخص 1.15كغ من الكوكايين و 162.23 كغ من الكيف المعالج و 10.880 قرصا مهلوسا.

و بخصوص العملة الصعبة، حجزت مصالح الجمارك، خلال 10 عمليات، مبالغ قدرها 321.950 أورو و 39.780 دولار أمريكي و 30.240 دينار تونسي و كذا 21.75مليون دج، يضيف نفس المصدر.