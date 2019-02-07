تمكن مكتب ولاية وهران للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين خلال السنة الفارطة من فتح مؤسسة مصغرة خاصة بصناعة الفرش والمكانس ومواد التنظيف والسلالة وغيرها تشغل ما لا يقل عن 20 عاملا، حسبما علم اليوم الخميس من رئيس هذه المنظمة.

واستطاع مكتب ولاية وهران للمنظمة المذكورة بفضل برنامج دعم الشباب والتشغيل الموقع ضمن اتفاقية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وفي إطار مشروع "نسيج" تكوين ما لا يقل عن 30 شابا وشابة من المكفوفين وضعاف البصر في مجال صناعة الفرش والمكانس والسلال، حسبما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن محمد لحوالي الذي يرأس أيضا مكتب ولاية وهران.

وذكر المتحدث أنه مع نهاية مشروع التكوين "تقدمنا خطوة أخرى إلى الأمام وقمنا بخلق مؤسسة مصغرة لتشغيل هؤلاء الشباب في مجال صناعة الفرش والمكانس ومواد التنظيف والسلالة وكل المهن والحرف التي يستطيع الكفيف ممارستها".

وتشغل هذه المؤسسة المصغرة التي بدأت في العمل ما يفوق 20 عاملا متكونا في هذا المجال، يضيف ذات المصدر، الذي أشار أن "الشغل الشاغل لنا حاليا هو حل المشكل الإداري الذي يعترضنا وهو التسويق على المستوى الوطني".

وحسب نفس المتحدث، فإن القانون الجزائري المتعلق بالجمعيات "غير واضح فيما ما يتعلق بإنشاء الجمعيات لمؤسسات مصغرة توظف عمالا وتسوق منتوجاتها".

و قال "هي قضية وقت فقط وحصلنا على وعود بحل هذا المشكل في القريب العاجل وعند ذلك يمكن للمؤسسة أن تتوسع وتسوق منتوجاتها وتوظف إلى غاية 120 عاملا من فئة المكفوفين و ضعاف البصر"، معتبرا أن الهدف الأسمى لهذه المؤسسة "يكمن في إدماج أكبر عدد من المكفوفين مهنيا".

والجدير بالذكر، أن هذه المؤسسة تحمل اسم "وميض وهران للمكفوفين" وهي نفس تسمية المشروع الاجتماعي والمهني والتربوي والثقافي الذي بدأته المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين في 2017 في إطار البرنامج المحلي لدعم الشباب المندرج ضمن برنامج دعم الشباب التشغيل "باج".