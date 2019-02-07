قدمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تعويضات لزبائنها بسبب تأجيل مواعيد بعض الرحلات جراء التقلبات الجوية التي

شهدتها وهران مع بداية الأسبوع الجاري حسبما أستفيد لدى المديرية الجهوية للغرب لذات المؤسسة .

وفي هذا الإطار استفاد 194 مسافرا منهم 134 أجنبيا من التعويض بسبب تأجيل رحلة الخط البحري وهران-مرسيليا التي كان موعدها يوم 2 فيفري وتم تأجيلها إلى الإثنين الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، حسب المديرة الجهوية لذات المؤسسة.

وبلغت القيمة المالية للتعويض لهؤلاء الركاب 970 ألف دج بحيث تحصل كل مسافر على مبلغ مالي يصل إلى 5 آلاف دج كما أضافت عمارية زروالي.

وفيما يتعلق بالمسافرين على الخط البحري وهران - برشلونة الذي كان مقررا يوم 28 جانفي الماضي وتم إلغاؤه بسبب التقلبات الجوية فقد استفاد الركاب من تعويض بالمسافة أي تم نقلهم على الخط وهران - مرسيليا المبرمج في 4 فيفري الجاري حسب زروالي .

وعلى الرغم من أن ثمن تذكرة خط وهران - برشلونة أقل من خط وهران ، مرسيليا إلا أن الزبون لم يدفع الفرق الذي قد يصل حتى إلى 100 أورو بالنسبة للجالية المقيمة في الخارج فيما يتراوح بين 12 و 13 ألف للمسافر المقيم داخل الوطن وفق ذات المسؤولة.

وبفضل استعمال قنوات الاتصال على غرار الرسائل القصيرة ووسائل الإعلام لإبلاغ المسافرين عن تأجيل مواعيد الرحلات فقد كان حجم التعويضات أقل بالنظر إلى أن الكثير من المسافرين الذين وصلتهم الرسائل لم يتنقلوا إلى ميناء وهران حسبما أوضحته المديرة الجهوية لغرب الوطن لمؤسسة " ألجيري فيري".