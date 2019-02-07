عينت إدارة وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم)، نبيل نغيز، مدربا جديدا للفريق الأول لمدة 15 شهرا، خلفا لنور الدين زكري، المستقيل من منصبه، حسب ما أعلنه اليوم الخميس نادي الهضاب العليا عبر صحفته على الفايسبوك.

ويساعد المدرب السابق لشبيبة الساورة ونصر حسين داي، بدر الدين فلاحي, في انتظار انتهاء المفاوضات مع المحضر البدني السابق لمولودية الجزائر، فارس بلخير.

وشهد الوفاق السطايفي يوم الثلاثاء الفارط رحيل المدرب نور الدين زكري، بعد شهرين ونصف فقط على تسلمه قيادة العارضة الفنية, خلفا للتقني المغربي رشيد الطاوسي.

وتنتظر المدرب الجديد لـ "النسر السطايفي" مهمة إعادة تنظيم الصفوف وشحن معنويات رفاق القائد عبد المؤمن جابو، لمحاولة بلوغ أقصى محطة ممكنة في منافسة كأس الجزائر، الهدف الوحيد المتبقي للتشكيلة "السطايفية".