نشر موقع "foot.life" مقطع فيديو طريف، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، لحكم سجل هدفا بنفسه في مباراة لكرة القدم، وأعلن عنه.

وعلق الموقع على الفيديو بعبارة: "كل حكم يشعر في أعماقه بأنه لاعب كرة القدم".

فقد هيأ لاعب كرة على "طبق من ذهب" لأحد زملائه على مشارف منطقة الجزاء، فلم يتردد حكم المباراة في تسديدها بنفسه في المقص الأيسر، ومن ثم أطلق صافرته معلنا عن تسجيل الهدف، ربما شعر بأنه لاعب كرة القدم، ولم يحرم نفسه من متعة لمس الساحرة المستديرة.