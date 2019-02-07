أدت صعقة كهربائية بعمود كهربائي ذي الضغط العالي إلى وفاة شاب في 28 من عمره بقرية الكناندة بسيدي لزرق ولاية غليزان.

وكشف بيان لمصالح الحماية المدنية بأنه في حدود الساعة التاسعة والنصف من نهار اليوم تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية منداس، بالطريق البلدي منطقة الكناندة بلدية سيدي لزرق دائرة منداس لأجل شخص توفى بصعقة كهربائية ذات توتر عالي من أعلي عمود كهربائي يبلغ من العمر 28 سنة، في عين المكان تم إنزاله من طرف النجدة المتدخلة تم نقله إلى العيادة المتعددة الخدمات الصحية زمورة. ومن جهتها فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص تحقيقا في الحادثة المروعة.