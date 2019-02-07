أودت صعقة كهربائية بعمود كهربائي ضغط عالي إلى وفاة شاب في 28 من عمره بقرية الكناندة بسيدي لزرق ولاية غليزان.

وكشف بيان لمصالح الحماية المدنية بأنه في حدود الساعة التاسعة والنصف من نهار اليوم تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية منداس، بالطريق البلدي منطقة الكناندة بلدية سيدي لزرق دائرة منداس لأجل شخص توفى بصعقة كهربائية ذو توتر عالي من اعلي عمود كهربائي يبلغ من العمر 28 سنة، في عين المكان تم إنزاله من طرف النجدة المتدخلة تم نقله إلى العيادة المتعددة الخدمات الصحية زمورة.

ومن جهتها فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص في الحادثة المروعة.