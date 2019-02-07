نجا الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، جناح بايرن ميونيخ الألماني، من عقوبات محتملة من جانب إدعاء المدينة الألمانية، بعد توجيه إهانات نابية، بسبب تناوله قطعة لحم مغلفة بالذهب في دبي.

ورغم تلقي إدعاء ميونيخ، شكوتين بسبب تعليقات ريبيري المسيئة، إلا انه لم يتخذ أي إجراءات بحق اللاعب، خاصة أن العبارات المهينة لم تكن موجهة لأشخاص بعينهم.

وفرض النادي البافاري غرامة مادية على ريبيري، بعد رده على انتقادات قاسية طالته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ريبيري يستعد لخوض الموسم الأخير له مع العملاق البافاري بعد مسيرة دامت لـ 12 عاماً.